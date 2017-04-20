美國退出 日本擬推動11國TPP協商

日本副首相兼財務大臣麻生太郎19日在紐約的哥倫比亞大學發表演講，針對美國退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）表示，將在5月舉行的亞太經濟合作會議(APEC)之際，推動（除了美國之外的）11國框架的TPP協商。

美國川普政府宣布退出TPP，日本政府原本堅決主張，沒有美國的TPP就沒有意義，將勸說美國重返TPP協商，但近來從種種跡象研判，要美國重返TPP協商好讓TPP早日生效可能很困難，因此被迫修改原定方針。

TPP參加各國預定5月初在加拿大舉行11國閣僚會議中，日本欲發揮領導力與TPP與會各國協商，以促成於5月20、21日在越南河內召開的APEC的貿易部長級會議時，舉行TPP閣僚會議，正式展開11國的TPP協商。

不過，TPP加盟國當中，包括馬來西亞、越南等國都認為，美國沒有加入的話，TPP可能不會有很大的經濟效果，因此對11國框架持慎重態度，故推動11國協商也可能會有阻力。

對於美國方面要求的美日自由貿易協定(FTA)等雙邊協商，麻生則表達了謹慎的看法，他指出，12國參加TPP協商時，對美國讓步的地方，還可以從其他國家處獲得彌補，兩國間的雙邊協商則無法達到像TPP一樣的效果。

(中時)