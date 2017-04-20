郵局贈100萬張免費母親節卡 鼓勵手寫傳愛
中華郵政印贈100萬張母親節明信片，供民眾4月20日至5月6日免費索取，只要在5月7日前交回郵局窗口或投入信箱，將會在母親節前送到。除了表達對母親的心意外，更要重拾民眾對手寫書信的記憶及重溫寄信傳遞的真情。
這次中華郵政為感念偉大母恩，並響應國際家庭日，中華郵政特於母親節前印製精美明信片，並舉辦「手寫溫情總動員 百萬卡片傳心意」活動，邀請民眾提筆寫愛，向母親及家人傳遞真摯祝福與感恩之情。
中華郵政副總經理王淑敏指出，民眾可於4月20日至5月6日至各地郵局，免費索取母親節明信片，寫下對家人感恩的話語，貼足郵資，於5月7日前交回各地郵局窗口或投入信筒(箱)，中華郵政公司將統一自5月9日起陸續投遞，為民眾遞送愛與溫暖。
另外，為鼓勵民眾踴躍參與，凡於4月30日前將填妥收、寄件人姓名、地址與電話的母親節明信片交回各地郵局窗口，中華郵政將於母親節前抽出250位幸運得獎者，致贈蛋糕祝賀，為民眾甜蜜傳情。
王淑敏指出，中華郵政為重拾民眾對手寫書信的記憶及重溫寄信傳遞的真情，積極推廣書寫活動，帶動社會手寫風潮。
適逢溫馨感恩的母親節將來臨，為凝聚家人情感，中華郵政將於5月6日在全國所有週六營業郵局同步舉辦活動，邀請全家共同參與，期盼透過手寫百萬卡片系列活動，將無限感恩化為溫暖文字，讓溫馨五月天，充滿濃濃感恩情。
(工商)
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