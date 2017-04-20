嘉縣40乳牛染結核病 已全數撲殺

嘉縣檢驗有40頭乳牛呈現結核病陽性，已全數撲殺。（呂妍庭翻攝）

嘉縣檢驗有40頭乳牛呈現結核病陽性，已全數撲殺。（呂妍庭翻攝）

雲嘉傳出有乳牛染結核病，嘉義縣家畜疾病防治所證實，上個月進行例行性乳牛結核病檢驗時，發現民雄李姓牧場、大林余姓牧場及民雄江姓牧場等3場，共有40頭乳牛呈現結核病陽性，經查3場均於今年1月開始陸續向雲林縣吳姓畜牧場購入牛隻，3場總計購入181頭乳牛，但只有40頭被檢出有結核病。

家畜所長李建霖指出，嘉縣轄內共有乳牛場33場，目前已將感染的40隻牛撲殺完畢，至於染病場會持續執行每3個月一次檢驗，直至檢查為陰性才解除管制。

(中時)