燕巢金山國小到創客小棧動手操作落實夢想。（吳江泉攝）

創客小棧推廣「動手操作落實夢想」燕巢金山國小學童參訪。（吳江泉攝）

「好神奇，我也有自己獨特的雷射名牌！」高雄市燕巢區金山國小學生們今(20)日參訪勞動部高屏澎東分署創客小棧，興奮的拿著親手製作的成品雀躍的交談著。同學們還自主性的在高分署內進行十鼓隊「快閃活動」，透過輕快的節奏，鼓聲結合肢體展現力與美，獲得掌聲如雷的熱情回應。

高屏澎東分署長程泰運表示，園區內的創客小棧是結合分署職訓課程設備資源的創作空間，鼓勵創客將其創新之技術加以落實，希望藉由創客精神結合技術促成產品轉型與創新，分署創客小棧歡迎學生參訪，希望學生們在實際接觸後，能觸發各種想像，並在動手做中落實夢想，未來也希望更多自造者充分利用這項資源。

他強調，今年創客小棧會以「輔導創客創業或協助輔導至募資平台」為主題，希望對創客、對技職有興趣的民眾把握機會。

燕巢區金山國小全校雖只有48個學生，但校風活潑、多元，平日也推廣程式設計課程，因此代表參訪的三、四、五年級生一進入到創客小棧都難掩興奮，透過解說、實際操作更進一步了解創客小棧所提供的服務，五年級的許月琪說「很興奮、很新奇，這跟學校的器材不太一樣，覺得很特別」。同班的魏政恩則說「很開心能來參訪，未來要報名雷射雕刻機的相關課程，試試看能否把自己的想像作品變成實體」。

高屏澎東分署創客小棧除了提供創客所需的軟硬體設備，例如3D列印機、雷射雕刻機、點焊機、小型 CNC、電腦割字機及3D掃描機等機具外，還可以連結分署訓練資源，提供各式大型加工機具的使用，如CNC加工機、車銑床、鑽床、磨床等大型加工機具。

各項課程邀請分署內專業講師及各界業師分享自造心得及實作技術，讓創客們能交流分享，激盪出更多創新火花，目前五月份的課程已開始報名，有興趣的民眾要把握機會，歡迎民眾上Facebook搜尋「創客小棧」，或洽07-8210171#2866，營運時間：每週二至週日上午9點至下午5點半，地點：高雄市前鎮區凱旋四路105號。

(中時)