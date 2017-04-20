眼鏡蛇搞3P 採果農民撞見好心慌
眼鏡蛇搞3P！彰化埔心鄉康姓農民下午在果園採桑葚，突然有「沙沙」的疑似腳步聲，赫然竟有2條眼鏡蛇在交配，1條在旁觀，農民嚇得報請消防隊捕抓後，擔心還有後患，下田時依然膽顫又心驚。
埔心消分隊隊員黃冠曄表示，同時捕獲3條蛇的情形不多見，但是，最近天氣變熱，近1周來消防隊捕蛇的案件增加許多，呼籲民眾在野外要特別小心，最好記得「打草驚蛇」。
埔心鄉農民康國義，在羅厝村無毒栽種草莓與桑葚，他在桑葚園採果採得正起勁，突然傳來雜草撥動的聲音，原以為有人走進果園，仔細一看，身旁有3條長長的東西，其中2條的身體還交纏著，像是在交配。
是「飯匙倩」！康國義怕蛇，當眼前的3條蛇忽然「抬頭」確定是毒性很強的眼鏡蛇時，更是嚇到腿都軟了，立刻撥打119求救。消防人員趕到，先是將2條還交纏在一起的眼鏡蛇手到擒來，接著又在1株乾枯空心的檳榔樹幹裡，找到另1條逃亡的眼鏡蛇。
埔心消防分隊表示，捕獲的3條眼鏡蛇長度約都在50公分左右，已經是成蛇，由於是保育類，已交由縣府農業處帶回野放。
(中時)
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