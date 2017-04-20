揪同學簽賭百家樂 高中生被起訴

張姓高中生於2016年11月間參與經營地下百家樂網站，邀約程姓同學投注，張男並代為申請帳號、密碼，供同學登入下注，每注金額從50元至5000元不等，賠率最高達1賠8，張男則從中抽取2成傭金，迄今已獲利5萬元。新北地檢今依意圖營利聚眾賭博罪嫌起訴張男。

張男除參與簽賭網站經營，還須向賭客催繳債款，張男辯稱，僅邀約一名同學簽賭，且同學本來就有投注經驗，然張男提供簽賭網站，供不特定人參與賭博，意圖營利，已構成賭博罪嫌要件，仍留下前科。

(中時)