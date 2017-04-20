今年首起！屏東狂犬病陽性鼬獾咬傷民眾

屏東出現今年首起狂犬病陽性鼬獾咬傷民眾事件！一名男子13日傍晚遭野生鼬獾咬傷右腳，經消防隊協助捕捉，這隻鼬獾隔日卻無故暴斃，屍體送驗後確認為狂犬病陽性。

屏縣衛生局接獲通報後立即協助民眾就醫，目前已完成免疫球蛋白及前2劑人用狂犬病疫苗接種，無其他不適症狀，後續將再完成3劑狂犬病疫苗接種，將持續追蹤狂犬病疫苗接種情形並進行健康關懷。

根據農委會動植物防疫檢疫局資料顯示，今年累計檢出狂犬病陽性動物共16件，均為鼬獾，發現地點為花蓮縣、南投縣、高雄市、嘉義縣、台南市、台東縣及屏東縣。幸運的是國內今年尚無人類感染狂犬病確定病例。

衛生局表示，狂犬病是由狂犬病毒引起的一種急性腦脊髓炎，致死率近100％，潛伏期約1至3個月，初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難，咽喉部痙攣，並引起恐水現象，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡。

除提醒民眾勿接觸及捕捉野生動物，每年還須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗，如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，應盡速以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒後，並就醫接受治療。

(中時)