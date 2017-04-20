揪最多女性吃菇鍋 萬元木耳露免費搬
母親節揪團吃鍋，養生飲品整箱送！新社菇神餐廳為照顧媽媽健康，舉辦「揪媽媽吃養生鍋」競賽，5月13、14日到店用餐，女性人數最多的該組客人，可獲贈12箱木耳露（總價值11520元），第二名可搬6箱，第三名帶回3箱。
董事長林明順表示，沒進入前三名的顧客，5月1日至14日點用半野生原木土雞鍋，上菇神臉書按讚打卡，即可獲贈「黃金蟲草元氣湯」，再送全家福現拍紀念照片。
菇神景觀餐廳研發木耳露養生飲品，源於老闆林明順的母親患有便秘，他熬煮木耳露，緩解母親宿疾。林明順說，黑木耳除了高纖、助消化，擁有多種營養成分，對於防止骨質疏鬆、心血管保健有很大助益。
林明順發現木耳好處多多，決定開發成好飲用、易攜帶的鐵罐飲品，「玄耳露」選用嘉義彥廷農場環控栽培，第一次採收的黑木耳，經高溫熬煮，不加任何防腐劑。「吹雪露」則是精選頂級白木耳，熬煮出膠質，口感媲美燕窩。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。