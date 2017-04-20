揪最多女性吃菇鍋 萬元木耳露免費搬

菇神餐廳老闆林明順（左）研發木耳露養生飲品，採易開罐包裝，方便母親飲用，緩解便秘宿疾。（王文吉攝）

菇神餐廳以菇類養生火鍋聞名，母親節推出吃鍋搬木耳露活動。（王文吉攝）

菇神餐廳號召女性湊團用餐，最高可搬回總價值11520元、12箱木耳露。（王文吉攝）

母親節揪團吃鍋，養生飲品整箱送！新社菇神餐廳為照顧媽媽健康，舉辦「揪媽媽吃養生鍋」競賽，5月13、14日到店用餐，女性人數最多的該組客人，可獲贈12箱木耳露（總價值11520元），第二名可搬6箱，第三名帶回3箱。

董事長林明順表示，沒進入前三名的顧客，5月1日至14日點用半野生原木土雞鍋，上菇神臉書按讚打卡，即可獲贈「黃金蟲草元氣湯」，再送全家福現拍紀念照片。

菇神景觀餐廳研發木耳露養生飲品，源於老闆林明順的母親患有便秘，他熬煮木耳露，緩解母親宿疾。林明順說，黑木耳除了高纖、助消化，擁有多種營養成分，對於防止骨質疏鬆、心血管保健有很大助益。

林明順發現木耳好處多多，決定開發成好飲用、易攜帶的鐵罐飲品，「玄耳露」選用嘉義彥廷農場環控栽培，第一次採收的黑木耳，經高溫熬煮，不加任何防腐劑。「吹雪露」則是精選頂級白木耳，熬煮出膠質，口感媲美燕窩。

(中時)