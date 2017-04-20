寶山水庫坡地垃圾案偵破 1男子到案
新竹縣寶山水庫旁的坡地日前遭人惡意傾倒垃圾，民眾發現後拍照上傳到臉書社團，並擔心水源地遭到汙染，縣警竹東分局在經過破袋採證之後掌握62歲賴姓男子涉有重嫌，20日將他依違反廢棄物清理法函送法辦。
新竹縣的寶山水庫環湖步道風景清幽，是許多民眾踏青散步的地點，但在環湖步道800公尺處，日前卻赫見遭人棄置大批廢棄物，不僅破壞美景，更讓人擔心水源地遭到汙染，路過民眾看不下去，拍照並在臉書社團PO文痛斥水源地被汙染。
警方和鄉公所、環保局獲知後，本月18日前往現場會勘並採證，之後在新竹地檢署檢察官許大偉指揮下，警方從棄置的廢棄物中循線追查到犯案的62歲賴姓男子，通知到案後賴男坦承不諱，全案依違反廢棄物清理法函送新竹地檢署偵辦。
環保局表示，隨意傾倒垃圾，已違反《廢棄物清理法》，可裁罰1200至6000元罰鍰，民眾若發現類似情形，可直接提供證據向環保局檢舉。
(中時)
關鍵字：寶山水庫
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