嘉義市再耕園庇護工場 手工喜餅禮盒新登場

民眾試吃再耕園新推出的喜餅餅乾。（廖素慧攝）

再耕園歡迎新人預約幸福手工喜餅。（廖素慧攝）

嘉義市再耕園咖啡庇護工場新推出客製化手工喜餅禮盒，有20種口味，新人也可以和庇護工場的員工一起手作喜餅，支持公益，體驗手作幸福滋味，並分享愛與喜悅給親朋好友。

再耕園表示，庇護工場現有4位身心障礙員工已取得專業丙級烘焙證照，精心開發的手工餅乾近20種，今年特別推出客製化喜餅禮盒系列，有興趣的新人也可以參與親手製作喜餅，送喜餅分享幸福，也分享支持公益的愛心給親友。

再耕園今天在嘉基醫院舉辦試吃會，民眾對手工餅乾作為喜餅禮盒的各式各樣酸甜滋味提出意見，也有人洽詢訂單。

(中時)