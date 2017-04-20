32名印尼校長　參訪桃園成功工商

印尼校長練習打靶。（校方提供）

印尼校長在學校階梯留影。（校方提供）

校長鄒紹騰向印尼校長介紹學校教學器具。（校方提供）

僑委會專委尤正才，今天上午帶印尼初、高中等32位校長，到桃園市私立成功工商參訪，校方表示，這次的參訪主要是交流雙方中等教育的異同，互相汲取經驗，尤其是成功工商的射擊訓練場，不但是全國最標準的訓練場，去年里約奧運的射擊選手也是在該訓練場練習，射擊隊員林慧雯、張孫誠，更在去年中華民國射擊協會舉辦的105年度協會盃錦標賽中，囊括了高中女子組手槍冠軍和男子組步槍亞軍，印尼學校人員也藉由在靶場中進行體驗，留下深刻印象。

校長鄒紹騰表示，成功工商致力於培養學生世界觀，並熱衷辦理國際教育，接待各國校長、老師及學生蒞校參訪交流學習，希望讓學生看見不一樣的文化和教育，也讓他國看見台灣教育的活潑。

這學期也計畫辦理國際教育旅行，帶學生到山東、韓國、廈門等地進行交流活動，韓國三千浦高校103位師生也預計在今年6月1日到成功工商進行交流學習，鄒紹騰也時常至印尼、馬來西亞、菲律賓、越南及泰國等國家，進行教育議題互動交流，未來也將奉國教署核可成立僑生建教專班，將學校帶入更加國際化的教育環境。

(中時)