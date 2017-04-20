告范冰冰演《潘金蓮》損害名譽 婦下場曝光

范冰冰等人先前被名為潘金蓮的婦人以損害名譽提告。（圖／取自電影我不是潘金蓮微博）

編劇分享法院駁回潘金蓮提告的審判書。（圖／取自宋方今微博）

法院判決書。（圖／取自宋方今微博）

范冰冰去年以《我不是潘金蓮》入圍金馬影后。（圖／中時資料照片）

大陸女星范冰冰去年演出馮小剛指導電影《我不是潘金蓮》獲得廣大迴響，也因此入圍金馬影后，沒想到電影紅了，上月竟引發大陸「潘氏宗親會」不滿，一名真正叫做「潘金蓮」的女子還以損害名譽為由，將范冰冰等人告上法院，昨(19日)電影編劇宋方今曬出判決文件，宣告法院駁回原告告訴，終結這樁鬧劇。

《我不是潘金蓮》去年上映後引發諸多討論，一名來自廣州名為潘金蓮的女子，稱片中對「潘金蓮」有不實影射，表示據《清河縣志》紀載，潘金蓮為古代一名賢妻，卻遭《我不是潘金蓮》同名小說作者劉震雲扭曲為不正經的女人，在電影開頭更指「自宋朝到如今人們都把不正經的女人叫潘金蓮」，認為其作品嚴重損害名譽，正式提告劉震雲、馮小剛、范冰冰等人。

昨晚，編劇宋方今分享北京朝陽區法院審判文件，文中表示：「本案中的原告潘金蓮僅是與上述文世作品中的人物形象同名，與小說《我不是潘金蓮》及同名電影、預告片並無直接利害關係，不符合起訴條件」，故駁回告訴，宋方今也欣慰說：「鬧劇終於結束了。文藝環境越來越狹窄艱難，希望不再發生這樣挑戰創作常識的鬧劇。」

(中時電子報)