想成為海洋人 長榮海運與海洋大學合作開班

長榮海運董事長張正鏞（左）與國立臺灣海洋大學校長張清風簽訂產學合作備忘錄，開辦學士後輪機技術人才專班，培養更多優秀的專業海事人才。（圖／長榮海運提供）

為擴大海事專業人才的培育，厚植海運產業的軟實力，長榮海運與國立臺灣海洋大學，秉持產業與學術互助互惠的精神，合作開辦學士後輪機技術人才專班，並於今（20）日在台北長榮桂冠酒店簽約，由長榮海運董事長張正鏞與海洋大學校長張清風代表簽署合作備忘錄。

長榮海運表示，本次學士後輪機技術人才「長榮專班（平日班）」開辦的目的，主要是為配合公司永續發展的需求，擴大培育國籍優秀海事人才，讓非輪機科系，但有志投身海勤工作的青年，有機會接受專業技能訓練，只要是具備學士資格者皆可報考，通過遴選後即可就讀。長榮海運將補助全額學雜費及部分住宿費，並提供修業合格學員至長榮船上實習一年，表現優秀者即可至長榮船隊服務。

張正鏞指出，人才不僅是公司的資產，更是公司的夥伴。長期以來，長榮海運的海陸輪調制度，不僅讓海勤人員能夠兼顧工作及家庭，在輪調陸勤服務時，海上工作經驗對於公司的運務管理及船岸工作協調有很大的幫助。

張正鏞提到，長榮與海大合作產學合作專班，並不會影響原本商船系及輪機系學生到長榮實習及工作的機會，而是希望透過不同管道，強化海勤人員的質與量，同時透過產學密切合作，讓學生能夠在畢業之後隨即就業。

張清風表示，近年來，長榮海運在海大的商船系及輪機系預選海上實習生及暑期陸勤實習生，並提供最多的海勤實習名額，同時安排具實務經驗的專業講師到海大開辦「長榮講座」，培養對海勤工作有興趣的優秀青年學生。

該專班於平日上課，修業學程為一年半，為學員提供完整專業的養成訓練。相關報名簡章將即日起公告在國立臺灣海洋大學的網站 ，並於今年9月正式開學。

長榮海勤人員的職涯發展相當多元而完整，除實施業界首創的「海陸輪調」制度，長榮海運的服務據點遍及全球，提供許多外派職缺，讓輪調陸勤工作的海勤人員有機會在多國人才培訓模式之下，拓展國際視野與格局，進而成為具世界觀的海事管理人才。

長榮海運長期支持海事院校，從事海勤人才之培訓，並與張榮發基金會合作，至偏鄉學校推廣海事教育。本次攜手國立臺灣海洋大學，開辦學士後輪機人才專班，更可吸引非本科系的新血加入，為航業界的未來發展貢獻心力。

(工商)