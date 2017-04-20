兄弟象2年後澄清湖首主場 活動熱鬧滾滾
中信兄弟今年第1次在高雄澄清湖球場主場，於5月5日至5月7日熱情登場，球團以「象高雄出發」主題，舉辦精采活動歡迎球迷支持與捧場。
這也是該隊睽違兩年再於澄清湖球場安排主場賽事，特別針對這一次的系列賽設計了專屬於高雄戰的「象高雄出發」主視覺。視覺圖像裡包含：有著灣區天空的湛藍穹頂、中信兄弟的黃色彩帶像是海上的太陽散發著金色光芒、高雄的地標85大樓搭上美麗島捷運站出口，意味著中信兄弟前進高雄即將化身成勇猛的灣區戰士來到高雄主場，帶領南台灣的象迷們在戰場上盡情強攻。
隊長彭政閔表示，許久沒有回到高雄擔任主場球隊了，很期待能夠在高雄的球迷面前拿出最好的表現，也希望球迷朋友能一起進場加油。而學生時期在高苑成長的鄭錡鴻說，對他來說高雄就像家一樣，希望能在家人面前打3場精采的比賽。
「象高雄出發」的系列賽現場將會結合Passion Sisters的首場見面會以及恰恰彭政閔公仔的簽名會，讓南台灣象迷朋友能夠先睹為快。
除了見面會及簽名會之外，中信兄弟球團特別針對熱情高雄象迷準備了限量贈品以及高知名度的開球貴賓到場為此次「象高雄出發」系列賽增添許多風采。
(中時電子報)
關鍵字：高雄
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