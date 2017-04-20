伊朗隱形戰機試滑 美評論：假的！
伊朗最近公佈自製戰機F-313「征服者」(Qahe)的試滑影片，這架聲稱是第五代隱形戰鬥機在影片中動了起來，破除先前專家認定它只是模型的說法。但是專家們仍然覺得它並不真實。
商業內幕網(Business Insider)分析，F-313最早出現在2013年，從概念模型出來時，就被軍事分析師認為飛機尺寸太小，飛行距離必定極短，也無法掛載足量的武裝，甚至合座艙都設計的不太合理，飛行員很難進入。
評論家接著說，F-313有些部分感到可笑，與其說它是一架戰機，不如說它像是星艦奇航(STAR TREK)之類科幻片的模形作品。伊朗聲稱F-313的外型可以迴避雷達，但是它的垂直尾翅和下垂的翼尖都會增加雷達反射面。
評論家說，他非常懷疑伊朗是否有製造隱形飛機的工藝和專門知識，要製作隱形戰機，必須要對雷達反射率有所瞭解，至少要有電子回波實驗室等。但是伊朗多年來一直受到西方制裁，很難引進製造先進隱形飛機所需的各種部件。
軍事記者大衛．阿克斯（David Axe）表示，雖然伊朗刻意刪減了F- 313影片的許多重要關鍵，但是就這段影片仍然看出一些破綻，也就是輪胎壓力，對於一台全尺寸的戰鬥機來說，這架滑行中的戰機胎壓太小了，顯示它的重量不足。他的結論是：「假的！毫無疑問。」
不過也有專家認為，或許不久的將來，伊朗有可能會得到真正的隱形戰機，比如中國大陸的殲-31( FC-31)，就可能銷售給伊朗。
(中時電子報)
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