美欲譴責北韓 俄羅斯再度動用否決權
美國在日前以59枚戰斧飛彈攻擊敘利亞軍事設施，使得美、俄關係降至冰點。在美國當地時間19日，聯合國安理會上美國提案要求對北韓日前試射飛彈發表譴責聲明，俄羅斯竟再動用否決權封殺。
這是繼上週之後，美國曾提要求對敘利亞使用化武攻擊平民進行詳細調查，再次遭俄羅斯否決，中國在當時則選擇棄權。此項聲明由美國提出，雖然北韓此次的飛彈試射失敗，但仍要予以譴責，同時警告平壤當局不要進行第六次核武試驗。這項譴責聲明，獲得聯合國安理會14個成員國的支持，就連中國也表示同意。
趕在美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）擔任安理會4月輪值主席未卸任前，安理會預定28日將緊急磋商北韓案，屆時可望由結束俄羅斯訪問歸國的美國務卿提勒森，親自主持會議。海利表示，希望平壤當局能明白美國並非侵略者，「讓北韓了解我們不想用武力解決問題是非常重要的，所以別讓我們找到理由。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。