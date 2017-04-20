美欲譴責北韓 俄羅斯再度動用否決權

繼上週之後，美國曾提要求對敘利亞使用化武攻擊平民進行詳細調查，遭俄羅斯杯葛；如今欲對北韓發表譴責，又再次遭俄羅斯否決。(圖/美聯社)

美國在日前以59枚戰斧飛彈攻擊敘利亞軍事設施，使得美、俄關係降至冰點。在美國當地時間19日，聯合國安理會上美國提案要求對北韓日前試射飛彈發表譴責聲明，俄羅斯竟再動用否決權封殺。

這是繼上週之後，美國曾提要求對敘利亞使用化武攻擊平民進行詳細調查，再次遭俄羅斯否決，中國在當時則選擇棄權。此項聲明由美國提出，雖然北韓此次的飛彈試射失敗，但仍要予以譴責，同時警告平壤當局不要進行第六次核武試驗。這項譴責聲明，獲得聯合國安理會14個成員國的支持，就連中國也表示同意。

趕在美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）擔任安理會4月輪值主席未卸任前，安理會預定28日將緊急磋商北韓案，屆時可望由結束俄羅斯訪問歸國的美國務卿提勒森，親自主持會議。海利表示，希望平壤當局能明白美國並非侵略者，「讓北韓了解我們不想用武力解決問題是非常重要的，所以別讓我們找到理由。」

(中時)