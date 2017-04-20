106全中運彰化聖火 下午抵二林

全中運聖火下午傳遞到二林鎮公所。(鐘武達攝)

二林鎮熱情迎接全中運聖火到來。(鐘武達攝)

二林鎮各界熱情迎接全中運聖火，也為彰化縣代表隊加油。(鐘武達攝)

106年全中運彰化縣聖火，下午傳遞到二林鎮公所，副縣長陳善報代表縣長魏明谷與二林鎮長張國棟、鎮代會主席許杰霖以及運動選手們齊聚共同迎接，並且一棒又一棒的傳遞。

陳善報表示，106年全國中等學校運動會聖火傳遞20日來到二林鎮，二林鎮是拳擊的發源地，拳擊比賽將於22到26日在二林高中登場，另外埤頭國中承辦的舉重比賽，賽場是在二林工商，屆時歡迎民眾踴躍到場為選手加油打氣。

還說，彰化縣政府曾在民國100年舉辦全國運動會，對於賽事的舉辦很有經驗。而21日晚間將在縣立體育館舉辦聖火傳遞暨縣民之夜，聖火將回到體育場，並有精彩的表演節目，歡迎大家共襄盛舉。

陳善報表示，二林鎮是台灣拳擊的發源地，全中運「拳擊」項目在二林高中舉辦，非常有意義，尤其是，拳擊也是彰化奪金的熱門項目，所以特別勉勵彰化代表隊能持續努力、突破自我！

(中時)