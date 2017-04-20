籃球明星秀球技 僑泰中學high翻

台啤籃球隊明星球員與僑泰高中教師聯隊在籃球場上競技。（林欣儀攝）

響應台中市將舉辦青亞運，同時提振校園內的運動風氣，大里區僑泰高中特別邀請台啤籃球隊明星球員到學校展現球技，球員們還與學生隊進行實戰競賽，現場歡聲雷動，氣氛high翻天。

迎接台啤籃球隊明星球員到校與學校籃球隊切磋，僑泰高中特別推派儀隊演出，各班學生也組成歡迎隊伍，而最精采的，莫過於台啤籃球隊與該校學生代表隊、教師聯隊的球技競賽，現場加油聲不斷，氣氛熱絡。

台啤隊隊長呂奇旻表示，到僑泰高中感受到學生的熱情，且該校球隊的成員皆能自主要求練習，每個同學還要兼顧著課業，沒有體育班的學校還可以打到台中市冠軍，相當難得。

僑泰高中表示，校內社團活動豐富、運動風氣興盛，目前社團數多達123個，籃球隊更榮獲去年台中市市長盃籃球賽乙組冠軍，這次邀請職籃成員與孩子互動，盼傳遞正向力量，也希望藉此展現學生多元能力。

(中時)