準備清車折返 北捷司機員突昏迷不治

台北捷運南勢角站今下午一名司機員正準備清車折返時，突然昏倒沒有意識，雖有站長、熱心旅客協助急救，送醫後仍宣告不治。

北捷表示，司機員今下午2時49分停靠在中和新蘆線南勢角站，正準備清車折返，卻突然昏倒沒有意識，通知119後，由站長以及一名具有護理師資格的旅客進行CPR與AED急救。

下午2時57分救護車抵達後，醫護人員繼續於現場搶救，北捷直屬主管也陪同救護車至雙和醫院，但4時4分，急診醫師告知急診後司機員仍無心跳，已停止急救。

北捷表示，全線列車正常營運，這名司機員年僅41歲，公司將協助處理後續喪葬事宜。

(中時)