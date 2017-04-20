釋出2萬個職缺！ 中區就業博覽會約90家知名廠商徵人

中區聯合就業徵才博覽會參展廠商「喫茶小舖」祭出高於勞基法規定的薪資及優渥獎學金，吸引許多學生詢問。(翻攝照片)

幫助畢業生尋找適合自己的職場，「2017嶺東金鷹‧就業即讚」中區聯合就業徵才博覽會在嶺東科大春安校區熱烈展開，共有近90家知名廠商參與，釋出2萬餘職缺。

本次活動共有近90家知名優秀企業參與，包含製造業、科技業、產品設計業、金融業、電子業、百貨零售業、不動產業、公部門及服務業等，提供2萬多個職缺，協助即將畢業的社會新鮮人媒合就業。其中參展的「喫茶小舖」祭出高於勞基法規定的時薪及優渥獎學金，因此吸引許多嶺東科大學生詢問並填寫履歷。

嶺東科大校長趙志揚特別於就博會中開幕儀式中指出，希望職涯探索相關課程老師率領學生利用難得機會到場了解各行各業的特性，作為職涯發展規畫參考。

嶺東科大職涯發展處職能發展暨就業輔中心主任蔡明純表示，為有效協助中部地區產業找到更多優秀的人才，會場中也邀請知名業師為求職同學做履歷健診與面試技巧指導等服務，以協助縮短企業招募人才之時間與成本。

(中時)