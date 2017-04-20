不滿報案反被以酒駕開罰 醉男2度鬧派出所

謝姓男子酒後2度大鬧派出所。（王揚傑翻攝）

昨（19）日下午2時許，42歲謝姓男子酒後騎車至新北市樹林警分局樹林派出所，向值班員警表示要報妨害電腦使用案件，值班警員發現他酒駕，立即予以酒測，酒測值0.15毫克，故現場開罰，謝男遂氣憤離開。

詎料，謝男不久後返回派出所，持1把小刀嚷嚷要自殺，然後戳向自己腹部，派出所員警立即圍上前制止，並召救護車將他送醫，所幸僅輕微撕裂傷。

誇張的是，謝男由於傷勢並不嚴重，離開醫院後，又跑回派出所吵鬧叫囂，員警不斷安撫，再請一次救護車將他強制送醫，之後謝男才未再回到派出所。

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(中時)