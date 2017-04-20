一例一休衝擊 北市4路線公車減班

一例一休衝擊，台北市4條公車路線減班！欣欣客運近日在站牌貼出公告，有鑒於7月1日起，政府將對未落實一例一休的業者開罰，為落實規定，237路公車自5月13日起，試辦3個月假日停駛。北市公運處證實，除了237路公車，另外還有3條路線都因一例一休，試辦減班3個月。

欣欣客運表示，237路公車例假日班次本就不多、周日乘客使用率偏低，為了讓駕駛員符合一例一休，以免被罰，5月13日起試辦3個月假日停駛。根據公運處規劃，乘客未來可改搭棕15、295、282路公車。

除237路，欣欣客運經營的253路、671路公車也申請夜間減班，原夜間公車為15至20分鐘一班，調整成晚間9時之後，每30分鐘一班，公運處均審核通過，已從3月25日、4月1日起展開3個月試辦。

另外，大都會客運也考量人事成本增加、人力不足兩大窘境，從去年底就向公運處申請286路公車假日停駛，現也確定，原平日每天26車次、假日14車次的286路，4月8日起調整為平日18車次、假日8車次。

(中時)