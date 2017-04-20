新竹縣文化資產價值及公有逾50年建造物 現勘保護

新竹縣文化局長張宜真（左）20日會同文化資產審議委員及大平製茶工廠所有人劉邦棟，至大平製茶工廠現勘。（陳育賢攝）

新竹縣文化局長張宜真（左）20日會同文化資產審議委員及大平製茶工廠所有人劉邦棟，至大平製茶工廠現勘。（陳育賢攝）

具有文化保存價值的新竹縣新埔鎮的大平製茶工廠已閒置30餘年，因屋頂損毀嚴重引起地方人士及縣府團隊的重視。（陳育賢攝）

為保存具文化資產價值的老建物，新竹縣文化局長張宜真20日會同文化資產審議委員，先後勘查了新埔鎮的大平製茶工廠、新埔鎮公所、潘錦河宅、蔡世英先生宅、芎林上山集會所及下山鄭氏宗祠等6個逾50年的公有建物及日治時期傳統建物，並研議是否有列冊追蹤的必要。

張宜真表示，大平製茶工廠為磚造2至3層建物，已閒置30餘年，因屋頂損毀嚴重引起地方人士及縣府團隊的重視，她今天特別邀集倪晶瑋、鍾心怡等文化資產審議委員及大平製茶工廠所有人劉邦棟至大平製茶工廠現勘。

經古蹟歷史建築審議會議工作小組初勘，建議列冊追蹤，優先進入指定登錄程序，接下來文化局將委請專業團隊進行建物的文化資產價值評估，後續進入古蹟歷史建築審議委員會議，文化局將持續與所有權人充分溝通，以保存茶產業文化資產。

除大平製茶工廠外，新埔鎮公所、潘錦河宅、蔡世英先生宅等3處，都是在2001年完成日治時期建築普查報告列入評比的建物。

文化局指出，新埔鎮公所為日治時期新埔街役場，竣工時間為1937年。蔡世英先生宅為RC造、洗石子表面裝修的1層樓建物，目前閒置中。潘錦河宅為混合RC、木造的2層樓建物，現為桂花園人文客家餐館。

芎林上山集會所則為公有建造物，興建完竣逾50年，因近日土地所有權人申請拆屋還地，依據文化資產保存法，主管機關文化局應先進行文化資產價值評估。

另，下山鄭氏宗祠為日治時期大正年間竣工的一堂八橫伙房屋，於2003年的新竹縣傳統建築普查時為有價值建築之1。

(中時)