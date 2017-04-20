陸委會：中國大陸應排除政治思考 支持台參加WHA
行政院大陸委員會今（20）日下午舉行例行記者會，會上陸委會副主委邱垂正針對我方尚未收到世界衛生大會（WHA）的邀請函議題時指出，希望中國大陸排除政治思考，支持我方參與WHA。
邱垂正表示，陸委會已經在3月下旬透過跟國台辦的溝通聯繫機制，向陸方表達政府立場，但目前迄今沒有回應。他稱，兩岸共同參與WHA，對國際社會及兩岸民眾的健康福祉具有正面意義，並有利於兩岸關係長遠的和平發展。
邱垂正指出，中國大陸應排除政治思考，支持我方參與WHA。
另外，針對法務部欲返還大陸在台追回的詐騙贓款，邱垂正指出，法務部就這個議題一直持續與中國大陸進行聯繫，要求公安機關協助提供中國大陸被害人身分以便協助返還財務，但中國大陸遲遲未回覆。
因兩岸在贓款取回有法制上的差異，邱垂正也呼籲中國大陸應該苦民所苦，替被害人能夠返還其正義，減少其損失，雙方應該盡快坐下來談，協商雙方可行的運行機制。
(工商)
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