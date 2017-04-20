觀光局砸1200萬行銷喔熊 立委質錢太多

民進黨立委黃國書上午在交通委員會質詢時指出，觀光局行銷台灣的「喔熊」，選擇美國舊金山灣區的奧克蘭動物園做為行銷地點，3年花1200萬元，但現場只能看見海報布置上有台灣、亞洲之星字樣與喔熊圖案等，實在不知道這種宣傳如何讓當地人對台灣觀光有特別想像，認為觀光發展基金錢太多，應該要檢討。

黃國書表示，機場服務費1年約有116億元，一半用在民航局的機場相關機場改善；另一半則用在觀光發展基金，其中包括了海外觀光行銷。

黃國書說，觀光局在美國舊金山奧克蘭動物園外的行銷，3年花了1200多萬元，平均一年超過400萬元，標案設定要行銷喔熊，「全世界有這麼多動物園，為何要選這個動物園？」奧克蘭動物園規模與台北市木柵動物園人數相比，參觀人數僅5分之1，且海報就只有台灣的LOGO和喔熊，不見與奧克蘭合作的新竹市動物園，質疑觀光發展基金錢太多，才用這樣的態度花錢。

觀光局長周永暉表示，上任時有注意到這個計畫，當初也有疑惑，不過看了計畫後，認為可以跟新竹市動物園合作推廣親子旅遊活動，例如台北動物園對於印度就很有吸引力，奧克蘭應該也能慢慢推廣起來，今年會做成本效益分析，再決定明年是否繼續行銷。

(中時)