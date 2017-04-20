大四生跨組擁3證照 畢業不怕沒頭路
弘光科大食品科技系烘焙科技組大四生許源芳，大二、大三即擁有烘培、中式麵食乙級證照，更跨組考取化學乙級證照，還沒畢業就手握3張證照，她自信地說，「在學校多學一點，畢業不怕沒頭路！」
食科系主任柯耀筆表示，烘焙乙級證照錄取率約兩成，化學乙級、中麵乙級大約三至四成，許源芳善用該系選課自由及輔導證照班的成功經驗，可以給高中職畢業生作為參考及借鏡，善用跨組選課便能培養多元專業能力。
許源芳在製作產品時，發覺食品科技組的化學知識、檢驗分析有助於烘焙研發及為食品安全把關，選課逐漸偏重食品科技組課程，並報名化學乙級證照。
「起步確實比較辛苦！」她說，不懂就請教老師及同學、回家不斷複習、上網找資訊、考照前猛練習，讓她順利考取第3張化學乙級證照。
許源芳手握3張乙級證照顯得開心，她回憶說，媽媽第一次吃到自己親手做的母親節蛋糕，除了稱讚好吃外，還給她大大的擁抱，父母送月餅給好友，也都自豪地說：「這是我女兒做的喔！」讓她深覺自己的選擇是對的，目前正準備考食品檢驗分析乙級證照，幫自己的未來就業加分。
(中時)
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