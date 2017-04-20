這不是NBA！梅西糗照慘遭kuso
前世界足球先生梅西（Lionel Messi）今年不太順，代表阿根廷出征世足資格賽遭到禁賽處分，所屬的西甲豪門巴塞隆納也遭義甲冠軍尤文圖斯淘汰，無緣4強。而且梅西今在8強第2回合戰一次重摔臉部著地的慘照，還被kuso成「出局」logo，令人哭笑不得。
這張由《Bleacher Report》kuso的logo，乍看就像是NBA的註冊商標，發想自前湖人傳奇後衛韋斯特（Jerry West）的運球姿勢。但仔細一看，圖案內的人物剪影「頭下腳上」，其實是梅西在空中撞上尤文中場皮亞尼奇（Miralem Pjanic）時，失去重心摔到地上的模樣，下方的「OUT」更嘲諷巴薩在歐冠已經出局。
巴薩此役力拚在主場扭轉首回合0比3落敗頹勢，但梅西碰上尤文門神布馮（Gianluigi Buffon），生涯3度對決就是進不了球。包括2015年的歐冠決賽，巴薩雖然抱走金盃，梅西卻沒能在布馮手中破門，這次更只能黯然打包。
(中時電子報)
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