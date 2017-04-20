6旬婦愛用3C得白內障 飛秒雷射手術復光明

高醫眼科醫師徐旭亮指出，近年因3C產品盛行、高度近視人口增加，國內白內障病患有年輕化趨勢。（柯宗緯攝）

66歲婦人愛追劇、傳Line，前陣子時常打錯字，兒子驚覺母親視力有異，到高醫就診發現罹患白內障，考量考量年紀大及術後恢復狀況，使用最新引進的飛秒白內障雷射前置手術，更精準切割白內障，現在再也不怕打錯字，也不必戴眼睛追劇。

高醫眼科主治醫師徐旭亮指出，65歲以上老年人白內障盛行率高達6成，然而近年高度近視人口多及盯著3C用品，使得國內白內障罹病族群有年輕化趨勢，目前該院收治最年輕有20多歲。

6旬婦人愛用手機傳Line給兒子，但「話中有話」夾雜錯字，兒子看了霧煞煞，不解媽媽想表達什麼，事後緊急到院掛號，發現罹患白內障，兩眼視力僅剩0.5左右，評估後進行飛秒白內障雷射前置手術，並換上雙焦點水晶體，術後眼睛恢復明亮。

徐旭亮指出，白內障最普遍以超音波乳化手術，利用超音波將混濁水晶體震碎後吸出，再植入人工水晶體。高醫最新引進的飛秒白內障雷射前置手術切割，能提升人工水晶體置中穩定性、術後恢復快、同時矯正低度數散光等特點，但得自費5至7萬元。

(中時)