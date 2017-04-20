世界之大，踏出去才知道！　令人大開眼界的「世界五大夢幻旅遊方式」

《VOGUE雜誌》提供。

在我們無奇平凡的日常中，地球上的其他角落正發生著各種「夢幻又驚嘆的旅行方式」，不同我們以往的拍拍照、走馬看花，原來這些A++級的旅人們是這樣探索世界的，超越想像的奇幻程度，只能意會、不可言傳！

亞馬遜河上的移動城堡

世界第一的亞馬遜河有多大？佔世界總河流量20%、約7條長江的流量，亞馬遜河橫越巴西、哥倫比亞、秘魯三國，流域佔南美面積40%。世界最大的亞馬遜雨林則佔全球總雨林面積50%、孕養超過百萬種生物。

想要體驗驚人巨大的亞馬遜，不妨搭乘每次只能接待32名旅客的水上移動探險城堡「亞馬遜頂級河輪Aqua Amazon」，僅有16間豪華客房，透過房內的巨幅落地玻璃深入雨林，連移動時間都分秒珍貴。不僅如此，船上餐飲皆由米其林三星主廚一手打理，想像在世界之最的自然景觀中享用佳餚美醇，那極致的尊榮體驗無以言喻。

藏在「地下」的絕美星空

在樹林中尋找螢火蟲已經夠令人興奮了，竟然還有藏在地下的螢火蟲洞穴？在紐西蘭的無際草原下，有個神秘入口，通往三千萬年前還在深海底下的鐘乳石洞。旅客可以搭乘小筏在溪上的幽暗洞內，探索名列《世界八大奇景》之一的威吐摩螢火蟲洞，滿天螢火蟲藍色光點，猶如一片璀璨星夜，歷經千萬年的地殼變動、石灰岩扭曲變形才被帶到陸地，這片珍貴的地下星空美得讓人屏息感動。

北極圈內的冰宮雞尾酒

北極圈內沒有最冷、只有更冷，極端的氣候讓旅行的方式也變得極端！芬蘭的「冰雪旅館」房內設有華麗冰雕，在七彩燈光的照映下讓冰磚更加動人，因此儘管旅館內的最高溫度只有-8度，仍吸引不少旅人前來朝聖，年年爆滿。

另外，冰雪旅館附設的冰雪酒吧也是一大噱頭，使用「用冰製成的杯子」盛裝雞尾酒，絕對是北極限定的旅遊方式；無法適應「寒冰床」的旅客，現在更多了新蓋「小木屋」的選項。

南非草原上奔馳的豪華列車

在非洲草原上能與花豹獅子分庭抗禮的是什麼？答案是：「非洲之傲列車Rovos Rail」。被譽為「鐵軌上的移動五星級飯店」，非洲之傲列車名列世界十大豪華列車，所有車廂及車頭都超過百年歷史，車廂內木製結構的精緻細節也重現維多利亞時期的經典。

大至裝潢、小至擺飾，來自世界的精品與古董與窗外的野性景色形成強烈對比，車廂更設有雪茄CLUB、小型圖書館、非吸菸區Lounge Bar等，如此細膩的奢華只留給有品味的旅人細細感受。

沙漠中的星空夜宴

5億年的古老巨岩─「世界的肚臍」艾爾斯岩，杵立在澳洲卡達族塔國家公園中的沙漠地，走一圈岩石外圍就要10公里，隨著日出和日落，周圍紅土沙漠照映天色，時空從白日轉為赭紅，相當特別。

東經131°酒店是座「五星級帳篷酒店」，在荒漠中撐起15頂帳篷套房，天氣好的時候，酒店還會擺起餐桌，讓賓客能在沙漠星空下邊享用餐點，邊遙望這塊神秘的古老巨岩，這破表的奇幻程度只能意會不可言傳！

※來源：易遊網

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