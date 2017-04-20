增強國際競爭力 食品化妝品研討會登場

食品化粧品生技產學研發與品質加乘研討會4月20日在興大登場，興大有6組研究團隊進行技術分享。(翻攝照片)

為了解台灣食品與化妝品未來走向，「食品化粧品生技產學研發與品質加乘研討會」今天上午在國立中興大學登場，共有200多人參加，其中7成為相關業界代表，盼藉由產、學交流，協助國內食品與化粧品生技產業建立產品開發各階段的研發布局。

這場研討會由財團法人生技醫療科技政策中心主辦、中興大學協辦。校方表示，興大為台灣生物經濟產業學研重鎮，在農業及食品相關產學合作成果更是豐碩，會中特別安全研究團隊進行技術分享，也獲得許多回響。

主辦單位強調，台灣食品與化妝品生技產業在產學研長期合作努力下，已具備良好基礎，透過研討會進行化妝品產業、營養保健食品的創新技術與發展趨勢剖析，並針對東南亞食品市場觀察與商機、GMP技術/化粧品外銷輔導、品質把關行銷加值等主題舉辦講座，藉以提升產業研發能力，增強國際市場競爭力。

(中時)