彰化檢警掃蕩黑幫份子 一舉逮回32人

有毒品前科的王姓藥頭遭到黑幫份子恐嚇，卻不願到案說明遭檢警通緝，前天也被逮捕到案。(謝瓊雲翻攝)

彰化檢警大規模掃黑，執勤員警在抓人過程中遭嫌犯持刀抵抗，過程中不慎跌倒撞傷右手肘。(謝瓊雲翻攝)

彰化檢警近日大規模掃蕩黑幫，兵分四路一口氣帶回32名幫派成員，包含四個犯罪集團的李姓、洪姓、陳姓和詹姓等四名主嫌，共計查扣1支改造手槍和4顆子彈等等作案工具，其中3名首腦和2名成員等五人偵訊後，遭檢方向法院聲請羈押獲准。

彰化檢警18日起一連三天規劃治平專案行動，由檢察官蔡奇曉指揮刑大偵二、偵三隊，及芳苑、鹿港與和美等分局員警，兵分多路掃蕩縣內不法黑幫份子，短短兩天成果豐碩，瓦解四個暴力犯罪集團，昨天除帶回大批成員，並查扣改造手槍1枝、子彈4顆、空氣手槍8枝、電擊槍1組、信號彈1個、作案用砍刀、手指虎各1支、棍棒等作案工具。

其中，偵三隊與芳苑分局鎖定的目標對象，綽號「鯊魚」芳苑鄉38歲洪姓男子，近三、四個月來夥同旗下5、6名成員暴力販毒，眾人曾多次持刀揮砍不服從指揮的謝姓成員，並對買毒未付錢的王姓藥頭威逼恐嚇。檢警多次傳喚王男到案說明未到，因此發布通緝，前天警方掌握其行蹤前往其窩藏地點逮人，王男一路逃跑了1公里才被警方追上，還亮出折疊蝴蝶刀意圖反抗，1名員警將他制伏過程中不慎受傷。

警方重申「黑道零容忍」決心，將持續貫徹掃黑三打策略：立即處理、重點打擊、連坐檢肅且斷絕金援，掃黑行動不會停止。

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(中時)