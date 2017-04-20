致用高中繁星計畫 8位錄取國立科大

致用高中機械科葉奕承同學，錄取國立台灣科技大學不分系，讓校長陳添旺等師長，咸感與有榮焉！（陳世宗翻攝）

致用高中科技校院繁星計畫12位申請，8位錄取國立科技大學成績斐然！（陳世宗翻攝）

「只要用功就能看見未來！」台中市大甲區致用高中有12名同學，參加106年高職繁星計畫，不負眾望8名同學錄取教育部「106學年度科技校院高職繁星計畫」國立科技大學，讓全校師生歡欣鼓舞、與有榮焉！

致用高中校長陳添旺指出，教育部「106學年度科技校院高職繁星計畫」，於4月20日放榜，致用高中今年度12位學生參加甄選，結果8位錄取國立科技大學比例達67％，成績斐然。

陳添旺說，其中以機械科葉奕承同學錄取國立台灣科技大學不分系，葉同學為單親家庭低收入戶家境困苦，更利用晚上假日到機械工場打工添補家用、刻苦自勵難能可貴；葉同學品學兼優且擁有三張機械方面証照，他期許未來成為優秀機械公司工程師，並以郭台銘企業家為學習典範。

陳添旺表示，錄取的同學經過致用導師三年細心輔導，加上學生努力學習，才能獲此佳績。相信這一次致用科技院校繁星優異的成績，可以給今年國三的學生及家長，在免學費相同的情形下選擇公私立學校時，致用高中是最佳的選擇。

(中時)