致用高中繁星計畫 8位錄取國立科大
「只要用功就能看見未來！」台中市大甲區致用高中有12名同學，參加106年高職繁星計畫，不負眾望8名同學錄取教育部「106學年度科技校院高職繁星計畫」國立科技大學，讓全校師生歡欣鼓舞、與有榮焉！
致用高中校長陳添旺指出，教育部「106學年度科技校院高職繁星計畫」，於4月20日放榜，致用高中今年度12位學生參加甄選，結果8位錄取國立科技大學比例達67％，成績斐然。
陳添旺說，其中以機械科葉奕承同學錄取國立台灣科技大學不分系，葉同學為單親家庭低收入戶家境困苦，更利用晚上假日到機械工場打工添補家用、刻苦自勵難能可貴；葉同學品學兼優且擁有三張機械方面証照，他期許未來成為優秀機械公司工程師，並以郭台銘企業家為學習典範。
陳添旺表示，錄取的同學經過致用導師三年細心輔導，加上學生努力學習，才能獲此佳績。相信這一次致用科技院校繁星優異的成績，可以給今年國三的學生及家長，在免學費相同的情形下選擇公私立學校時，致用高中是最佳的選擇。
(中時)
關鍵字：致用高中
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。