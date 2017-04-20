泰雅渡假村賞螢季登場 推出優惠
每年4至5月是螢火蟲繁衍的季節，南投縣國姓鄉泰雅渡假村螢火蟲季於20日正式展開，在園區內低光害的登山步道、水池邊都有機會親眼見到點點螢光，業者並推出優惠，5月底前全國觀光旅遊業者及使用國民旅遊卡的公務人員住宿可享5折優惠。
泰雅渡假村總經理李吉田表示，廣達56公頃園區內含登山步道、生態池、水道，這些地方景觀原始，未經人為破壞，完善的棲地環境，讓螢火蟲主食蝸牛自在繁衍，造就了螢火蟲完善的棲地，而且園區不消毒、不噴灑農藥，讓生態環境永續，每年的4、5月份，園區的野溪生態步道擁有數不清的螢火蟲翩翩飛舞，再搭配山林溪畔及夜間星空點綴更是美麗。
泰雅渡假村推出螢火蟲季活動，從20日起至21日止，夜間賞螢行程皆有安排專人解說及人員引導，提供最安全及詳盡的導覽解說服務，根據生態導覽員的觀察，今年螢火蟲整體的量比往年多，不輸其他熱門賞螢區，若不想要人擠人可以考慮到泰雅賞螢秘境，賞螢之外還可以泡溫泉及住宿，園區附屬設施豐富，讓賞螢行程更加豐富。
泰雅渡假村4、5月份特別祭出多重優惠，針對全國「觀光旅遊業者」及「公務人員」，31日前只要出示工作證明及使用國民旅遊卡之公務員，入住泰雅渡假村任一房型，即可享有住宿5折優惠，不分平假日。
(中時)
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