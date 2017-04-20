鄭文燦頒發績優治安示範社區獎勵金

鄭文燦呼籲更多人加入守望相助隊。（葉臻攝）

鄭文燦稱讚守望相助隊是警察的幫手，未來將把福利列為重要政策。（葉臻攝）

桃園市長鄭文燦今天下午在八德區大智里和大園區橫峰里，頒發105年下半年度績優治安示範社區認證標章及獎勵金，鄭文燦表示，桃園市目前約有1萬個守望相助隊員，今年編列預算約1億1220萬預算，每年大概有40幾萬運作經費，「表現好我年底會加碼20萬」。

他稱讚大智里已經連續6次得到績優治安示範市區，「這項認證很不容易」，得達成犯罪預防、婦幼照顧、救災整備、高風險家庭探視等指標，守望相助隊能讓社區團結、治安變好、房價提高，今年將選出4個治安模範社區到內政部進行評選，他也會把支持守望相助隊當作重要政策，增加未來福利。

鄭文燦表示，桃園市警民比位居6都最高，每位員警得負責617位人民，治安維護工作還得仰賴守望相助協助，靠著社區組織參與幫忙，希望能有更多市民投入守望相助行列。

(中時)