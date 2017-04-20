再戰前瞻計畫 　李進勇臉書：我們只爭到狗骨頭

雲林縣長李進勇（周麗蘭攝）

「前瞻基礎建設特別條例」20日進行最後一場公聽會，雲林縣長李進勇深夜發布臉書指1300多億的預算，雲林縣「只分到了狗骨頭」，雲林人被虧欠太多太久，「買釣竿的錢要給我們」。

李進勇因事休假一周，20日副縣長丁彥哲率縣府團隊參加最後一場公聽會，提出「綠能首都旗艦計畫」、「水環境生態永續發展」、「雲林微笑曲線」、「程式邏輯訓練學校計畫」等4大亮點建設計畫。

早先雲林縣政府提報736.6億元前瞻計畫，僅獲核定52.6億元，本月初縣議會臨時會遭藍綠議員齊聲砲轟「看雲林衰小」，李進勇表示不公平是事實。

李進勇20日深夜臉書發文表達不滿表示，小小的台灣有六都，六都外的縣市面臨強大的磁吸效應，資源不斷流失，人、錢、建設都往六都走，曾經雲林也想成為一個都，雲林縣、嘉義縣、嘉義市2010年幾個弱小兄弟也曾經聯合起來想合併升格，求一個活路。

李進勇表示，當時已預料到升格後的「都」與「非都」，強者愈強弱者愈弱，城鄉差距不斷擴大，結果大家也看到了，「非六都的小兄弟們一起吃鱉了」。

他舉例，2015年12月1日高鐵雲林站通車，隔年7月1日短短七個月，雲林站就被減班，是在開玩笑嗎？

李進勇說，前瞻基礎建設攸關未來發展，希望中央考量時務必慎重，1300多億的預算，雲林直接拿100億都不算過分，因為這些年雲林「只分到了狗骨頭」，被虧欠太多太久，這是中央彌補雲林人最後的機會。

他強調，雲林人會善用政府的每一分預算，不會浪費納稅錢，「給我們釣竿，我們自己就能釣魚，但買釣竿的錢要給我們。」這一次不再默默忍受，爭得理直氣壯。

(中時)