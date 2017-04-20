聯盟決議：鄭凱文、史耐德罰款不禁賽
針對中信兄弟教頭史耐德與投手鄭凱文19日，不滿好球帶判決遭主審驅逐出場一事，中華職棒聯盟20日下午5時作出懲罰決議，史耐德罰款1萬元，鄭凱文加上故意將球丟至統一獅球迷觀眾看台，罰1萬元，兩項合計罰款2萬元，但兩人都予以禁賽。
中華棒職聯盟20日召開會議後決議如下：中信兄弟總教練史耐德遭裁判驅逐出場，依中華職棒大聯盟規章球團隊職員違規懲罰規定第14條處罰款1萬元。
投手鄭凱文遭裁判驅逐出場，依球團隊職員違規懲罰規定第14條處罰款1萬元；不當擲球至場外，經聯盟認定非贈球行為，且其行為可能造成意外發生，依規章第9章聯盟競賽規程第21條行為規範第14項處罰款1萬元，共計處罰款2萬。
(中時電子報)
關鍵字：罰款
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。