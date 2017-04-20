聯盟決議：鄭凱文、史耐德罰款不禁賽

中信兄弟教頭史耐德，不服判決被驅逐出場罰1萬元。(資料照 周鎮宇攝)

針對中信兄弟教頭史耐德與投手鄭凱文19日，不滿好球帶判決遭主審驅逐出場一事，中華職棒聯盟20日下午5時作出懲罰決議，史耐德罰款1萬元，鄭凱文加上故意將球丟至統一獅球迷觀眾看台，罰1萬元，兩項合計罰款2萬元，但兩人都予以禁賽。

鄭凱文被處罰款2萬元。(資料照 鄭任南 攝)

中華棒職聯盟20日召開會議後決議如下：中信兄弟總教練史耐德遭裁判驅逐出場，依中華職棒大聯盟規章球團隊職員違規懲罰規定第14條處罰款1萬元。

投手鄭凱文遭裁判驅逐出場，依球團隊職員違規懲罰規定第14條處罰款1萬元；不當擲球至場外，經聯盟認定非贈球行為，且其行為可能造成意外發生，依規章第9章聯盟競賽規程第21條行為規範第14項處罰款1萬元，共計處罰款2萬。

(中時電子報)