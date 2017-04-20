桌遊玩具內藏大麻花　嫌犯領貨時遭逮

航警局安檢大隊與財政部關務署臺北關查獲以「桌遊玩具」名義申報進口貨物內夾藏3包大麻花，隨後循線在另一嫌犯住處再起出大麻花3包，6包共計毛重3299.3公克，市價約1500萬。訊後，將2人依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。（陳麒全攝）

航警局安檢大隊與財政部關務署臺北關查獲以「桌遊玩具」名義申報進口貨物內夾藏3包大麻花，隨後循線在另一嫌犯住處再起出大麻花3包，6包共計毛重3299.3公克，市價約1500萬。訊後，將2人依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦。（陳麒全翻攝）

販毒集團利用兒童玩具夾藏毒品闖關，航警局安檢大隊與財政部關務署臺北關18日凌晨進行快遞貨物例行安檢時，於榮儲快遞貨物進口專區查獲1件以「桌遊玩具」名義申報進口之貨物內夾藏3包大麻花，毛重約為1612公克，航警清查相關資料後，於19日上午在台北市逮捕前來領貨的楊姓男子，隨後循線在桃園逮捕翁姓主嫌，並於其住處再起出大麻花3包，毛重約為1687.3公克，6包共計毛重3299.3公克，市價約新台幣1500萬。訊後，將2人依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦，而從去年9月至今，桃園機場查獲毒品案件已經有120件。

海關及航警局前天18日凌晨發現一批以「桌遊玩具」名義，自美國進口的快遞貨物在通過Ｘ光的顯像有異，在開箱查驗後發現，玩具紙盒中夾藏3包毛重1612公克的二級毒品大麻花，專案小組依貨物上收貨地址，派員前往台北市和平東路3段上的便利超商外埋伏，成功將領貨的楊姓男子逮捕，楊男偵訊時表示，幫翁姓友人無償代領。

隨後航警前往桃園市大有路逮捕翁姓嫌犯，另外在他家中搜出3包重1687.3公克的大麻花。翁男在偵訊時向警方表示，他是以每次1000美金的代價幫人領貨，他也不知道美國當地是誰將貨物寄出。

航警語重心長的私下表示，毒品除罪化法案提出後，桃園機場去年9月至4月20日止，桃園機場查獲的毒品數量與案件數大增，單是各類毒品及毒品原料就有120件。根據資料統計，海洛因21件共4.361公斤，古柯鹼2件共7.219公斤，大麻9件共21.888公斤，安非他命82件共和56.066公斤，K他命2件共5.77公斤，製毒原料4件共35.293公斤，120件查獲毒品案件共逮捕嫌犯，製造3人，運輸46人，販賣9人，意圖販售4人，施用39人，持有28人，警方擔心若「毒品除罪化」真的過關，毒品氾濫程度令人憂心。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)