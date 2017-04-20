地表最可愛性感的全家店長渡邊直美：一個人生活好辛苦，60歲前能夠結婚就滿足了！
在亞洲擁有超好人氣、被稱為日本碧昂絲的渡邊直美，這位可愛的棉花糖女神又再度來到台灣，渡邊直美今天擔任全家便利商店一日店長，並與全家旗下電商平台全家行動購合做，介紹一系列吉本主婦精選日本商品，愛吃美食的渡邊直美更是推薦這麼多商品中，絕對要試試看炙烤鮭魚鬆，撘配白飯真的太美味！
前陣子因為吃了壽司食物中毒而入院的直美表示：｢一個人生活真的很辛苦，這時候就會好想要個男朋友呀！之前雖然瘦了，但是目前的狀態更受歡迎呢，其實我也一直有在計劃人生，今年認真地希望能交到男朋友，我喜歡溫柔而且有工作，台灣男生我也歡迎認識喔，之前有好感的對象，跟我說蒐集完整套直美杯緣子了喔，之後就沒連絡......現在只希望我能在60歲前結婚就足夠了。｣
而全家的吉本主婦精選日本商品中，直美也非常推薦口感酥脆香味十足的南瓜口味饅頭、酸甜好吃的江戶小町梅餅，她說她自己完全不挑食，很多日本人害怕吃台灣臭豆腐，她卻超喜歡，而且甚至連香菜都沒問題，前陣子直美擔任日本地區台灣觀光親善大使，對台灣一直有份特殊情感的直美說，如果用一句話形容台灣的話：｢是個特別溫柔、非常友善的國家，而且食物非常好吃！｣
※來源：VOGUE.TW
(雜誌精選)
關鍵字：渡邊直美
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。