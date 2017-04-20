地表最可愛性感的全家店長渡邊直美：一個人生活好辛苦，60歲前能夠結婚就滿足了！

《VOGUE雜誌》提供。

在亞洲擁有超好人氣、被稱為日本碧昂絲的渡邊直美，這位可愛的棉花糖女神又再度來到台灣，渡邊直美今天擔任全家便利商店一日店長，並與全家旗下電商平台全家行動購合做，介紹一系列吉本主婦精選日本商品，愛吃美食的渡邊直美更是推薦這麼多商品中，絕對要試試看炙烤鮭魚鬆，撘配白飯真的太美味！

前陣子因為吃了壽司食物中毒而入院的直美表示：｢一個人生活真的很辛苦，這時候就會好想要個男朋友呀！之前雖然瘦了，但是目前的狀態更受歡迎呢，其實我也一直有在計劃人生，今年認真地希望能交到男朋友，我喜歡溫柔而且有工作，台灣男生我也歡迎認識喔，之前有好感的對象，跟我說蒐集完整套直美杯緣子了喔，之後就沒連絡......現在只希望我能在60歲前結婚就足夠了。｣

而全家的吉本主婦精選日本商品中，直美也非常推薦口感酥脆香味十足的南瓜口味饅頭、酸甜好吃的江戶小町梅餅，她說她自己完全不挑食，很多日本人害怕吃台灣臭豆腐，她卻超喜歡，而且甚至連香菜都沒問題，前陣子直美擔任日本地區台灣觀光親善大使，對台灣一直有份特殊情感的直美說，如果用一句話形容台灣的話：｢是個特別溫柔、非常友善的國家，而且食物非常好吃！｣

※來源：VOGUE.TW

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