是螢幕上的性感女神，也是堅強美麗的女強人 揮別兩段婚姻，Scarlett Johansson：「我正在學習如何與自己相處」

《VOGUE雜誌》提供。

最近因科幻動作電影《攻殼機動隊Ghost in the Shell》而再度成為矚目焦點的史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson，在年初與法籍記者老公Romain Dauriac離婚，兩人於2016年10月，在合開的爆米花專賣店當一日店長，成為兩人最後共同公開現身的畫面，後來史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson也接受國外雜誌專訪並細談婚姻生活的種種細節，也在其中感受到這位性感女神走過兩段婚姻以來的心境轉變。

談到與Romain Dauriac的婚姻，Scarlett Johansson坦承她們在該讓女兒Rose定居在何處上產生難以協調的歧異。因為工作需要，Scarlett Johansson必須不斷在世界各地到處飛，目前的她仍是帶著Rose同行，但等Rose到了需要上學的年紀，她們還是得決定該讓Rose住在哪裡。「我的工作忙碌，無法在任何一個地方待上非常長的時間。有時候我在巴黎待了幾個月，接著又必須為了工作而飛往紐約，我想我適合待在紐約，因為我的家人都在這裡，但我老公的家人卻全都在巴黎，所以我們也必須試著花很多時間在巴黎相聚，尤其現在又有了我們的女兒。」。

消息指出她與Dauriac已經分開，並為女兒的監護權而打官司。這段婚姻是32歲的Scarlett Johansson第二段婚姻。她的第一任老公則是飾演死侍的萊恩雷諾斯Ryan Reynolds，而這段婚姻維持了三年。

談到對感情及親情的態度時，Scarlett Johansson則說：「我發現過去幾年來，我從來都不是一個人的狀態，我的身邊總是有人陪伴。還有許多人生中的第一個時刻，即使只是最微小的火花，我也都有另一個人的陪伴。」Scarlett Johansson接著表示，「也正是如此，我現在正學習如何與自己相處，這對我來說是項艱難的挑戰，這也不代表我就不會感到孤單或寂寞，但我明白無論發生什麼事，總有一個人會陪伴在我身邊的。」她指的是打從出生前互相陪伴的雙胞胎弟弟Hunter。

※來源：AP

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