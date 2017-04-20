林心如看上翡翠觀音 笑說要當傳家寶

林心如出席JADEGIA玉世家台中大遠百店開幕活動。

台中消費者熱愛翡翠珠寶，JADEGIA玉世家今天在台中大遠百門市舉行正式開幕活動，邀請了新手媽媽林心如出席擔任剪綵嘉賓，更戴起JADEGIA玉世家珍藏的非賣品「老坑玻璃種大蛋面翡翠鑲鑽項鍊及戒指」。

林心如說到，玉就像人的心靈成長過程一般，需要經過時間的打磨淬鍊，生活才會變得豐富精彩，而JADEGIA玉世家的翡翠顛覆了一般的形象，「更年輕、時尚化的設計，一個亮點就能提升到不一樣的高度，就算穿牛仔褲也能輕鬆搭配。」更提到今年母親節將會挑選禮物給媽媽及婆婆，而且會為了她們的個人風格而特地挑選適合的禮物，JADEGIA玉世家的翡翠玉鐲也是選擇之一，而甫進店的她也就注意到一座翡翠觀音，更笑說要把觀音像當成小孩的傳家寶。

JADEGIA玉世家為了慶祝台中大遠百店正式開幕，推出了獨家限定款《如意雲》系列翡翠鑲鑽戒指，以經典吉祥圖徽的美好寓意為靈感，溫潤雅致的蛋面翡翠，搭配兩側的「如意雲紋」設計，白K金曲線化成流暢線條，共有綠、紅、白三款玉色各僅限量1件，即日起限台中大遠百販售，5月20日前購買獨家限定款《如意雲》系列商品，還可獲贈設計師手繪原稿裱框畫作，愛玉者心動不如行動，先搶為快。

(中時)