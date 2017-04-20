上交所：2至3年解決IPO堰塞湖

華爾街見聞報導，今日上海證券交易所發行上市中心執行經理願斌表示，會按照證監會主席劉士餘的部署，期望在2至3年內解決當前IPO堰塞湖的問題，同時加強對IPO企業的審核以提升質量，對部分違規的現象給予打擊和處罰。

願斌指出，IPO發行的節奏仍會保持2016年高速的姿態，發行的價格應該還會繼續維持當前低價多發的做法。

此外，願斌表示，將在標準不降低的前提下，對一些貧困縣地區進行優先審核上市，支持更多的新創企業和優質企業至深滬交易所上市。他也稱，國外大型交易所如紐交所等都會採取內部分層的做法，目前深滬交易所也會採取類似的做法，區分一些不同的行業以更好服務新經濟。

(工商)