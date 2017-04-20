別管無敵艦隊去哪 川普要克北韓還有它

美國「卡爾文森號」航母4月15日穿越印度洋的畫面。（圖/美國海軍）

美國武器專家與B-2轟炸機武器裝載訓練員在密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）和GBU-57A/B大型鑽地彈合影。（圖/美國空軍）

如今全世界都知道，在朝鮮半島緊張情勢升高，北韓試射飛彈時，號稱「無敵艦隊」的美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群並未像白宮所說的，前往朝鮮半島附近海域，而是如原本所預定的，與澳洲海軍舉行聯合軍演。

美國海軍說，他們最快要到下周才會抵達朝鮮半島附近海域。

反正華府張牙舞爪的言辭威嚇已破功，《野獸日報》（The Daily Beast）的評論指出，現在就甭管這支無敵艦隊在哪兒了，重要的是，美國川普手裡還有一張巨彈牌。

評論稱，如果美國真要為平壤持續發展核武，而使出嚴懲手段，那可以出動匿蹤轟炸機，載著美國最大的非核彈GBU-57A/B大型鑽地彈（Massive Ordnance Penetrator，MOP）飛往北韓。

當然，轟炸阿富汗伊斯蘭國（IS）分支地下據點的「炸彈之母」（Mother of All Bombs，MOAB），也就是「大型空爆炸彈」（Massive Ordnance Air Blast）還不夠看。

GBU-57A/B有GPS導引，重達3萬磅（約1.4萬公斤），長約20.5英尺（約6米），直徑31.5英寸（約80公分），可裝入超過5,300磅（2,400公斤）爆裂物，爆炸威力超過BLU-109鑽地彈10倍。它在爆炸前，能鑽地達200英尺（約61米）深，以摧毀堅固的地下碉堡或其他設施。

GBU-57A/B是由美國空軍研究實驗室所研發，首度在2007年進行爆炸試驗，但至今從未用在戰鬥中。

自1990年代起，美國政府就準備攻擊北韓的軍事設施，以遏止平壤的核計畫。

美國想要利用長程匿蹤轟炸機，來搭載這種具有鑽地力的巨型炸彈。計畫從1990年代中期前總統柯林頓在位時展開，2000年代初，小布希總統上台後，更進一步推進。

1990年代初，北韓雖然還沒有核武，但已具備這種潛力。1994年美國與北韓簽署框架協議（Agreed Framework），答應協助平壤建設輕水反應爐，緩解能源危機，來換取它停建武器級的核反應爐。

但小布希政府認為這是「姑息」，因此2004年予以廢棄。兩年後，北韓便首度核試。

而早在1960年代時，就傳出北韓有多達8,000處地下設施。

1991年波灣戰爭時，美軍趕製出能鑽地100英尺（約30米），或是混凝土地20英尺（約6米）的5,000磅（2,300公斤）重鑽地彈。後來美國又研製出重2,000磅（約910公斤），但效能卻提高25％的鑽地彈。

然而，這還不夠，2004年時，五角大廈開始研發大型鑽地彈（Massive Ordnance Penetrator，MOP），以對付北韓與伊朗。

2011年MOP已具備戰鬥力，而美國空軍的20架B-2匿蹤轟炸機每架都能攜帶兩枚。

評論指出，就目前來說，美國若真想對付平壤，就別再大擺航母戰鬥群、匿蹤戰機，或是地面部隊的陣仗，唯一的非核選擇，就是讓B-2轟炸機載著這些巨彈出動。

(中時電子報)