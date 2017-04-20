哪怕5分鐘也行，劉若英：再忙也要有一個時間屬於自己

《VOGUE雜誌》提供。

「奶茶」劉若英為汽車拍廣告，拍下與多浪漫的第一次，包括在海邊享受一個人的清晨時光，奶茶說因為工作和家庭，「現在很少一個人出去旅行，但是我再忙也要有一個時間屬於自己，哪怕5分鐘也行，這段時間裡沒有年齡和身份，沒有應該不應該，妳就是妳自己。」

最近劉若英忙著「我敢 Renext」世界巡回演唱會的工作，一連幾月的演唱會讓她四處奔波，但奶茶仍抽空進行新劇本的創作與反復調整，她說：「歌手、演員，導演和編劇，這4種工作對我而言是相輔相成、互相融合的，我想通過不同的方式把我的心情、情緒、思緒和感受分享給大家。」

對於這4個工作，出道已21年的奶茶說沒有哪個是越來越喜歡的，只是在用不同的方式把心情、情緒、思緒和感受分享給大家，「我只是在選擇自己喜歡的事情，保留純真的熱情是最重要的。」但編劇算是奶茶的新體驗，「我以前有寫過電影《20 30 40》和電影《生日快樂》的故事，但這次是真正第一次這麽的靠我自己，累積了一些經驗，覺得是時候跟更多人一起做點什麽了。」

說到汽車廣告拍攝，劉若英回到熟悉的台北，穿梭在市場及小巷，展現她的活力感與日常，被認出來後，奶茶非但沒有不自在，還拿出剛買的小禮物送給對方。最辛苦的只有凌晨2點準被梳化開工，到海邊取景，「這個時間不知道是該睡還是不該睡，果然能超越自己的只有自己。」但她沒忘了幫自己打氣，「希望自己就這樣快樂隨性的跳躍 奔跑。有些對別人簡單的事情，對我來說是困難的。反之同理。用心工作 用力玩 用心去愛 用心感受 用力睡！」

※來源：相信音樂,微觀娛樂,劉若英臉書

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