中教大實小圍牆老舊 盧秀燕爭取經費整建啟用

台中教大實小的圍牆及人行道老舊，立委盧秀燕爭取工程經費500萬元整修完成，舉辦啟用儀式。（陳淑芬攝）

有90年校史的國立臺中市教育大學附設實驗國民小學，圍牆及人行道老舊失修，苦無經費整修。立委盧秀燕向教育部爭取工程經費500萬元，進行整修改善，完工路段20日舉辦啟用儀式。盧秀燕與會感性地說，一路走來過程辛苦，但看到師生的笑容，一切都值得。

台中教大實小辦學深獲家長肯定，每年招生大排長龍，但學校圍牆及人行道卻老舊失修，牆面斑駁龜裂、貼磚剝落，甚至人行道都遭樹根破壞，對學童或行人都具潛在危險。

重建經費高達500萬元，校方難以自行籌措，校長塗文忠與當地里長張桂松向國民黨立委盧秀燕陳情，經盧秀燕向教育部反映，會同相關單位研商，到場視察後，成功爭取到改善工程經費500萬元。校方基於安全及經費考量規畫分兩階段進行整修，先展開警衛室及民族路、中華西街的圍牆、人行道約200公尺路段工程。

第一階段工程啟用儀式今天下午舉行，盧秀燕在會中表示，台中教大實小光是整理修建還不夠，必要時，部分校舍還須打掉重新興建，無論爭取過程多辛苦，只要看到師生臉上的笑容，一切都值得。

塗文忠則表示，新建圍牆不但具有穿透明亮感，尤其街角處還有退縮空間設計，讓街景更清爽美麗，希望後續路段，能再獲經費補助，盡速全面完成整建工程。

(中時)