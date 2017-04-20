國中女生路上遭熊抱猥褻 崩潰欲買美工刀防身

就讀國中二年級的小雯（化名）今年2月19日在回家路上，被騎乘機車的林姓男子搭訕尾隨，後強行將小雯抱到公寓樓梯間猥褻，小雯返家後情緒崩潰，向母親哭訴「不敢獨自上學，要去買美工刀防身」，經詢問才知道女兒遭到猥褻，隨即陪同報案。新北地檢今依加重強制猥褻罪嫌起訴林男。

(中時)