李佳穎專欄：我總是相信 努力，會被看見。

《VOGUE雜誌》提供。

「生活很忙碌，而我努力生活。

喜歡在脆弱的時刻，問問自己，為了什麼而努力？

而答案，就是繼續努力的動力。」

二十歲開始演員的工作，當時就聽老闆和經紀人說，做這一行，努力和成就不一定成正比，還需要一點機運。現在回想這段話，內心是充滿感謝，謝謝夢想的最初就有人願意對我說真話。

可能是個性使然，也或許是父親教育起了作用，我總是相信，努力，會被看見。面對每一次挑戰，我習慣把事情想到最壞，也會想想最好的結果，當「好的」成為一種渴望，而「壞的」是當下所能承擔得起，那麼，去做吧！只要努力，就不至後悔，因為時間會成就最好的自己。所以，我常常在跑步時對自己喊話，要相信努力會帶我跑向幸運，就算失敗了，也是一次勇敢的經驗，要用失敗成就更好的自己，然後，靜靜等待下一次機會。夢想，就是如此簡單。

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十二年前，我收到一封觀眾寄來的信，那是一封白底黑字很樸實的信，來自監獄。在學習演戲、摸索社會佔滿生活的時後，收到陌生人寫下的自省告白，讓我突然停下腳步，反省當下的自己，和當初的自己。每隔一陣子，我就會回頭去看看那封信，緊黏著後悔的、領悟的、振奮的字句，筆跡也好像是一筆一畫深深刻下般，寫著青春叛逆而弒母的懊悔，在獄中期間，因為看到我曾經演出的一個角色，讓他對過去有所體悟，更心生對未來的期盼。我哭著看完這封信，不是因為難過，而是最後他寫下對角色的感謝，讓我感到非常驚訝。

原來，演戲的意義已超出所想，不只是我一個人的夢想，一份走入社會的工作，更是對陌生人的莫大影響。這是我不曾想過的收穫，在表演當下，只想著角色心境，投射著內心情感，努力做好眼前工作，不會設想被誰看到。很多時候，沒有多想就必須克服，特別是面對危險時的恐懼，我明白，只有努力的拼，才是對夢想負責的表現，累的時候就安慰自己再撐一下，就算有委屈，有人閒言閒語，但一直在心中的，是一份單純的快樂。而我很幸運，可以和重要的陌生人一起分享！

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這封信，一直折在一本筆記本裡，往後翻到另一頁，有段自我鼓勵的話，寫著：

「一條筆直的大道，拖著裝滿夢想、勇氣、挫折、悲傷和樂觀的行李，一個人靜靜前進......。時而清楚，時而模糊的目標就在眼前，所以腳下步伐也時快時慢。累的時候會看見陰暗小路，可是我不想轉彎，我只想停在這裡，在原地休息一下再出發。大雨的時候，偶爾也會覺得是一種享受，在雨中前進快跑是不容易熱的，很舒服。只要太陽出來了，身體一定會乾的。

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走著走著，遇見一些人，不管是擦身而過還是陪著一起前進，回頭看，會發現，手上的行李不會因為這些際遇變重或變輕。有些人拿走了我的寶物，有些人送給我禮物，所以，行李的小輪子也越磨越順了。我很無聊的把兩顆小輪子各自取了名字，一個叫謙卑，一個叫自愛，這是父親和陌生人給我的靈感，在路途上，漸漸明白這是不能忘的謹醒，今天哭著睡著還是笑著吃飽，都要永遠記得。

好好吃飯，好好睡覺，不容易的遊戲，就不叫遊戲。」

在這場遊戲中，有許多人和我一樣，懷抱著夢想與挫折頑強對抗。謝謝陌生人的提醒，夢想，並不是和社會交換的遊戲，而是內心願意交付自己去為之努力的目標。努力，就是這樣偷偷地將人改變。每一次努力，都能創造一個微觀世界，看見不同的風景，當一個人的努力被看見，就能成為另一個人的風景。那麼，我要為生命中會從頭到尾陪伴自己的夢想，繼續地努力。

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-fin-

佳穎的私話自談室，下次見了~

※圖片+文字：Vogue 風格達人-chiaying

藝人李佳穎! 很開心我也加入了VOGUE的風格達人專欄作家。將我平時下戲之後喜歡自己書寫的文字和圖片分享給親愛的你們。

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