日福岡傳強盜案 29歲男遭搶3.8億日圓鉅款

日本九州福岡市中央區天神1丁目的瑞穗銀行福岡分行附近發生一起搶劫案，1名29歲的男子拿著皮箱，一走出銀行就被3名強盜噴催淚瓦斯，搶走3億8400萬日圓(約新台幣1億零813萬元)的現金。

福岡中央警察署指出，20日中午12時26分左右，接獲1名男性打110報案，指他從銀行出來後遇到強盜，被搶走巨款。

多位目擊者的證詞指出，犯案的3名男子開著一輛白色廂型車往南方逃走，其中1人大概30至40歲，身高約175公分，穿著灰色作業服，戴著口罩；另1人身高約170至175公分，身穿黑色作業服，頭上綁著白色毛巾，也戴口罩。開車的則是1名頭戴黑帽的長髮男子。

目擊者指出，當時歹徒開車快速逃走，被搶的男子和銀行行員在後面追喊，大聲叫著：「強盜」！銀行附近的收費停車場的柵欄疑似被歹徒的車撞斷。

受害人則是住在東京足立區的29歲公司職員，他向警方表示，當時他在銀行分兩次提領各1億9千萬日圓的現金後，裝進黑色的行李箱，離開銀行後便到對面的停車場將皮箱放進車內，此時有兩名男子從背後突襲他。

案發現場是在福岡市最繁華的鬧區，附近都是辦公大樓和商業設施，路上也有許多行人，歹徒在光天化日下大膽行搶，讓人相當震驚！

(中時)