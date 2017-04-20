高空吊掛運建材 太魯閣山月吊橋進度超前
太魯閣國家公園第3代山月吊橋，因橫跨立霧溪、中橫公路，連結布洛灣及錐麓巴達岡兩地，距溪谷150公尺高，為國內深跨比最大、挑戰性最高之峽谷吊橋，日前搭設200公尺纜繩拉線克服機具運送難題，太管處環境維護課長何文晟指出，目前進度超前，盼能如期完工。
山月吊橋歷經搭建波折不斷，第一代先是因天災倒塌，1990年重啟的第二代搭建工程，則因當年技術無法克服地形限制，分別在南岸布洛灣及北岸錐麓巴達岡兩地留下2座橋台，而第三代山月吊橋則於去年正式動工，預計於2018年4月完工。
「更堅固、更寬廣！」第3代太魯閣「山月吊橋」，採用鋼筋結構，長200公尺、寬2.5尺，避開舊有橋台另闢新橋台建置，太管處副處長張登文表示，完工後將配合周邊景觀設施及棧道修復，打造多層次循環步道動線，未來作為分流熱門景點燕子口遊客數的誘因。
施工處橫跨河床、地勢陡峭，增加施工難度，何文晟指出，目前南北兩段同時進行，其中南段橋塔以搭建完成，北段因地形崎嶇複雜，進度仍停留在基礎工程，目前以流籠方式推送大型機具，而施工人員則是每天爬山上工，體力及安全性上都備受考驗。
他也指出，日前搭建200公尺纜線，以流籠運送機具，有效提升施工效率，而為顧及用路人行經纜繩路線與中橫公路重疊處的人車安全，則於上方搭建防護棚，將搭設置橋面驗收後才會拆除，並配合道路管制，把關用路人行車安全。
(中時)
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