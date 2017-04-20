文博會》台灣15隻原創吉祥物比萌！文化部長少女心大噴發
為北捷代言的「麻吉貓」用肉球和粉絲Say Hello、故宮「小翠」挾超人氣「翠玉白菜」搶風采、紅豆姐姐說故事宣導公益，還有Line人氣貼圖「白白」來賣萌！比比看，那個吉祥物最可愛、粉絲數最多，不過這都不重要了，他們都是來自台灣（MIT）的驕傲！
15隻台灣原創角色吉祥物角色今（20日）齊聚台灣文博會的花博展區先為粉絲帶來一段超Q舞蹈後，再和文化部長鄭麗君、立委姚文智趣味互動。話說鄭部長看到超萌角色也一秒變粉絲，頻頻拉著可愛吉祥物猛拍照，還說應帶2歲孩子一同來狂歡！鄭部長也希望大家趁著這周末，來文博會展區走走，看台灣文創品牌如何行銷國際，也用行動力挺亞洲原創授權，期待將台灣打造成亞洲原創者的創作基地！
台灣文博會今年的主題是「我們在文化裡爆炸」，不過今天少女心爆發的可能是文化部長鄭麗君！看到可愛的原創吉祥物，政治人物也暫且不管形象了，紛紛拉著吉祥物相互抱抱、猛拍照，各種姿勢紛紛出籠，原來文化的滲透力、感染力那麼強！
別羨慕迪士尼有米奇、米妮、日本有Hello Kitty，其實台灣的設計原創力也很強！這些年來，在Line瘋傳的各式貼圖很多都是來自台灣設計師的作品，經過文化傳播後，除受到台灣人歡迎，很多還行銷海外，讓「文化成為一門好生意」！
鄭部長除讚賞這些台灣原創角色外，她也強調，文化的目標不只強調產值，更要展現臺灣在全球的文化價值！」，從今年文博會主題「我們在文化裡爆炸」，就可以看出文化部透過文化力為台灣文創產業加值的決心，台灣文博會爭艷館的授權展作為臺灣第一個且最具規模的授權展會。
鄭部長與吉祥物拍完照後，也而走訪場內多家授權業者，如台灣角色品牌授權協會、LOWPOSE獨立角色創作平台、LINE原創市集等，親自表達對原創授權的支持。
話說花博展區有別於華山、松菸展區，走進會場裡就能看到各種「萌」物，前陣子在台北燈節闖出名聲的「林默娘」也化身各種商品、「Line原創市集」中除有熊大、兔兔外，還有許多來自台灣設計師的貼屠角色，而新北市政府也展示鶯歌陶器創作、各式文創品展現台灣文化高設計力。
文博會自明（21日）起將全面對民眾免費開放，鄭部長把握機會分享她的看展攻略，推薦民眾不可錯過華山展區的文博會主題館，不只有多組名人深刻對談文化，還有五大議題區討論台灣人生活中最常見的便當、日用品、機場指標設計等，看設計師如何玩出新花樣！
展區更聯手台灣本土廠商樹火紙、春池玻璃打造令人耳目一新的展場空間，絕對會吃光相機的記憶體！不僅如此，地方特色館邀請多位地方工藝大師現場展演精湛手藝；還有泰國、西非友邦布吉納法索組團展出，值得一看。
松菸展區則有DEMO ROOM生活風格實驗室，精選文博會展品打造未來生活展示間；臺日合作「素材展」，大秀創新素材和創意應用；還有多個文化部所屬館所及文創輔導計畫精銳盡出，要讓民眾看見台灣的文化設計力。
2017台灣國際文化創意產業博覽會
日期：4月19日～4月23日
地點：松山文創園區、華山1914文創園區、花博公園爭艷館
(中時電子報)
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