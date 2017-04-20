歐萊德國際創台灣首例 獲KATERVA環境組10大傑出組織企業

歐萊德國際榮獲KATERVA創新獎環境組2017年全球10大傑出組織企業，不僅是今年環境組唯一亞洲代表，更創台灣首例。

歐萊德國際 (Oright)董事長葛望平表示，KATERVA創新獎素有「環境永續創新領域諾貝爾獎」美譽，2017年環境組全球10大傑出組織企業 (Environment Category Top Ten Finalist)，是從全球逾500個企業組織、600多位各領域專家評選而出，肯定歐萊德在台灣綠色髮妝的領導品牌。

葛望平強調，KATERVA並不接受報名制度，主辦單位推薦才能參加評選，每年評選出全球企業與組織，旨在鼓勵過去1年對全球社會環境具有創新影響力的單位，歷年大多是非營利組織獲獎，今年主動跨海邀請歐萊德參加。

他說，以歐萊德多年來持續實現「綠色、永續、創新」核心值與精神，也具體實踐「自然、純淨、環保」的綠色理念，並徹底執行落實環境關懷，已達到KATERVA鼓勵全球組織、企業永續地球的宗旨，並獲頒涵蓋環境關懷範圍最廣泛的環境組10傑。

(工商)